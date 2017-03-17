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17.03.2017 15:05

Материнский капитал можно направить на реабилитацию детей-инвалидов

Напомним, что с 1 января 2016 года  стало возможно направить средства материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и оплату услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Использовать средства материнского капитала на реабилитацию ребенка-инвалида можно в любое время и на любого из детей после возникновения права на получение сертификата.
Для использования средств материнского капитала родителям (или усыновителям) ребенка-инвалида необходимо обратиться в орган медико-социальной экспертизы (МСЭ) с заявлением о предоставлении индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА), содержащей сведения о товарах и услугах из соответствующего перечня. Данный перечень можно найти на сайте ПФР (www.pfrf.ru) в разделе «Жизненные ситуации».
После того как орган МСЭ внесет в программу реабилитации ребенка сведения о необходимом товаре или услуге, семья может их приобрести, сохраняя все платежные документы (товарные и кассовые чеки, договоры купли-продажи, об оказании услуг и т.д.). Когда товар будет приобретен, нужно обратиться в орган соцзащиты для проверки наличия и соответствия товара, по результатам которой составляется акт.
Далее семья может подавать в территориальный орган ПФР (или через МФЦ) заявление на распоряжение средствами материнского капитала на нужды детей-инвалидов, приложив к нему ИПРА ребенка, действительную на день приобретения товаров и услуг, все документы, подтверждающие расходы на приобретение товаров и услуг, а также акт проверки, составленный органом соцзащиты. Вместе с этим необходимо предоставить реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации, куда впоследствии будут перечислены деньги.
Срок перечисления средств материнского капитала Пенсионным фондом – не более месяца и десяти рабочих дней с даты подачи заявления на распоряжение сертификатом.

/Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области/
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