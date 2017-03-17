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17.03.2017 13:45

В отдаленном Краснощелье высадился медицинский десант. В течение недели жители поселка смогут посетить врачей узкой направленности

Татьяна Нестерова.

Только вертолетом можно долететь. В отдаленном поселке Краснощелье высадился медицинский десант. Дважды в год - весной и осенью врачи Ловозерской центральной районной больницы отправляются в дальний путь, чтобы оказать медицинскую помощь своим пациентам. В этот раз в течение недели северяне смогут посетить "узких" специалистов. Прием ведут хирург, акушер-гинеколог, офтальмолог, психиатр-нарколог, терапевт, педиатр. В Краснощелье кроме планового медосмотра взрослых, профилактический - для детей. Определенные группы населения пройдут диспансеризацию, будут проведены вакцинации по национальному прививочному календарю. Лежачих больных осмотрят "на дому".
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