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17.03.2017 14:00

На площади Пять Углов состоится народное гулянье, посвященное Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Елена Ямаш.

"Русская весна" в Мурманске. Завтра на площади Пять Углов состоится народное гулянье, посвященное Дню воссоединения Крыма и Севастополя с исторической родиной - Россией. В 14 часов стартует праздничный концерт с участием творческих коллективов Заполярья. На 15:40 запланирован флешмоб "Крым - Россия, навсегда". Финалом праздника станет коллективное исполнение песни, в небо полетят воздушные шары цветов российского триколора. с 13 до 18 часов будут работать торговые ряды, где гости праздника смогут приобрести сувенирную продукцию, горячий чай и выпечку.
Депутат Света депутатов г. Мурманска Евгений Суханов: "Я два года назад был в Севастополе в эти дни. И я сегодня утверждаюсь во мнении, что все это было сделано не зря. Не ради каких-то политических конъюнктур, а ради этих людей, которые сейчас живут в мире и счастливы. Я приглашаю вас в центр города Мурманска завтра в 14 часов на праздник "Русская весна".
В честь годовщины значимого события в Севастополь и Симферополь отправились книги о Мурманске с теплыми пожеланиями от первых лиц заполярной столицы. Юбилейное издание рассказывает об исторических вехах становления города и его сегодняшнем дне.
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