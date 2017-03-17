В Долине Уюта прошли соревнования по биатлону

Светлана Деменева.

Сегодня вечером в Мурманске откроется Праздник Севера, а утром Долина Уюта принимала уже первые соревнования по биатлону. Участвовали спортсмены среднего возраста. Дистанция спринт - 7,5 километров. Соревнования пройдут в 2 этапа. Завтра есть возможность взять реванш проигравшим. В субботу в Долине Уюта состоится гонка преследование.

Главный судья соревнований Евгений Комаров: "В этом году очень много снега, снег чистый, традиционно чистый в этот период - быстрый снег очень, не помешает. Наоборот, будут очень большие скорости".

В этих соревнованиях заявлено 70 участников. Это спортсмены высокого уровня, которые стремятся улучшать свои результаты и повысить уровень. Надо отметить, что сейчас в Норвегии проходит кубок мира по биатлону и кубок России в Тюмени. Сильнейшие спортсмены - в том числе и из Мурманской области - находятся там. На Праздник Севера приехали еще не все участники. Кроме наших биатлонистов - это гости из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Белоруссии.

Виктория Ходосевич (Белоруссия): "У вас все хорошо подготавливают - трасса очень хорошая. Вообще, очень классно у вас".





