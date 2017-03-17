Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
17.03.2017 14:05

В Долине Уюта прошли соревнования по биатлону

Светлана Деменева.

Сегодня вечером в Мурманске откроется Праздник Севера, а утром Долина Уюта принимала уже первые соревнования по биатлону. Участвовали спортсмены среднего возраста. Дистанция спринт - 7,5 километров. Соревнования пройдут в 2 этапа. Завтра есть возможность взять реванш проигравшим. В субботу в Долине Уюта состоится гонка преследование.
Главный судья соревнований Евгений Комаров: "В этом году очень много снега, снег чистый, традиционно чистый в этот период - быстрый снег очень, не помешает. Наоборот, будут очень большие скорости".
В этих соревнованиях заявлено 70 участников. Это спортсмены высокого уровня, которые стремятся улучшать свои результаты и повысить уровень. Надо отметить, что сейчас в Норвегии проходит кубок мира по биатлону и кубок России в Тюмени. Сильнейшие спортсмены - в том числе и из Мурманской области - находятся там. На Праздник Севера приехали еще не все участники. Кроме наших биатлонистов - это гости из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Белоруссии.
Виктория Ходосевич (Белоруссия): "У вас все хорошо подготавливают - трасса очень хорошая. Вообще, очень классно у вас".


← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.24
Евро = 62.49
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.