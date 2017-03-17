Состоялась встреча заместителя губернатора Романа Дурягина с Генеральным консулом Литовской Республики в Санкт-Петербурге господином Дайнюсом Нумгаудисом

Елена Белкина.

Сегодня состоялась встреча заместителя губернатора Мурманской области Романа Дурягина с Генеральным консулом Литовской Республики в Санкт-Петербурге господином Дайнюсом Нумгаудисом. Речь шла о социально - экономическом развитии региона и перспективах сотрудничества в сфере культуры. Литва - один из самых активных внешнеэкономических партнеров Мурманской области, товарооборот в прошлом году увеличился на 10% и достиг 139 млн долларов. Хотя, надо отметить, что "львиная" доля грузов приходится на Мурманский морской торговый порт.

Заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин: "Мы всегда рады нашим партнерам, всегда рады налаживанию взаимодействия, рады любым партнерским контактам. Мы, кроме наших северных соседей, - это Финляндия, Швеция, Норвегия, с которыми мы очень тесно контактируем, в том числе и в рамках участия северного Баренцева/Евроарктического региона".

Дайнюс Нумгаудис в Мурманске впервые, его визит приурочен к Дню независимости Литвы, который республика только что отметила. И открытию в нашем областном краеведческом музее фотовыставки литовских мастеров "Дикая природа Литвы". Генеральный консул поблагодарил региональные власти за поддержку литовского сообщества за Полярным кругом, которое принимает самое активное участие в общественной жизни края.

Генеральный консул Литовской республики в Санкт-Петербурге Дайнюс Нумгаудис: "Мы соседи и, несмотря на все политические дрязги, мы, все-таки, должны интересоваться друг другом, дружить. И когда все страсти улягутся, конечно, надо будет с чего- то начинать, а дипломаты для того и приурочены, для того, чтобы даже в самые трудные времена, самые сложные времена - был бы диалог".







