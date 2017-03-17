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17.03.2017 14:20

В областном центре прошла пресс-конференция министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимира Гноевского

Анастасия Русинова.

С поздравлений начал свою пресс-конференцию Владимир Гноевский. 19 марта работники бытового обслуживания и ЖКХ отметят свой профессиональный праздник. Он подчеркнул, что главное сегодня - это люди, которые убирают дворы, ремонтируют теплосети, обслуживают многоквартирные дома. Именно от их умений и мастерства зависит комфорт жизни всех северян.
Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский: "Люди, жители нашего города, я хочу поздравить всех с наступающим праздником, отрасль остается, работает, более 10 тысяч человек. И те, кто там, на работе - качественно выполняют работу, а то законодательство, которое постоянно меняется и нас путает, здесь надо нам всем вместе разбираться".
Отопительный сезон проходит в штатном режиме, без аварийных ситуаций. Министерство энергетики и ЖКХ проводит ежедневный мониторинг технологических нарушений. Конечно, износ инженерных сетей и объектов ЖКХ существенный. В этом году на их капремонт в бюджете области предусмотрено 97 миллионов рублей. Основная часть работ будет проводиться летом. Что касается тарифов на тепло. Владимир Гноевский отметил, что по области - в зоне ответственности МЭС - рост будет нулевой. В Мурманске и некоторых других районах ожидается незначительное повышение.
Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский: "Ура Губа 5%, ж/д станция Лопарская 6%, Териберка 5%, Никель 5%, Ревда 6%, Кола 6%. Все сегодня говорт о том, что по теплу будет огромный рост. Роста нет!"  
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