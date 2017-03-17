Депутатский объезд. В поле зрения - мурманская прогимназия №61

Наталия Бурдина.

Сегодня мурманские депутаты отправились в гости к ребятам прогимназии №61. Визит в рамках традиционного объезда. Цель - оценить, в каких условиях учатся дети. В этом учреждении образования их 387. Осмотрели классы. Музыкальный, спортивный и игровой залы. Наконец столовую, где проверили, хорошо ли кормят детей. Особое внимание созданию условий для ребят с ограниченными возможностями здоровья. В прогимназии есть специальный подъемник с его помощью можно транспортировать маломобильного ребенка на любой этаж.

Директор прогимназии № 61 г. Мурманска Елена Рахуба: "Поднимаем детей с 1 по 3 этаж, опускаем. У нас на 3 этаже есть актовый зал, поэтому, благодаря этому подъемнику, можно спокойно ребенка поднять на третий этаж. Можем его сюда привезти, он может заниматься теперь информатикой, робототехникой. Это все теперь хорошо очень".

С руководством прогимназии депутаты обсудили, какая модернизация нужна в здании, ведь ему уже почти полвека. Необходим ремонт кровли и спортивного зала. Этот вопрос делегация взяла на карандаш. А вот большой список дополнительных занятий для детей можно ставить в пример.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "Здесь полный рабочий день, родители привели рано утром детей на занятия и до 18:30. Уже после того, как они отучились и позанимались во всевозможных кружках, Елена Андреевна нам сказала, что здесь 14 наравлений, причем, бесплатно ребята могут и потанцевать, и позаниматься робототехникой, шахматами и шашками, и танцы всевозможные".







