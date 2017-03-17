В Мурманске состоятся состязания регионального этапа Всероссийской научно-технической олимпиады по судомоделированию

19 марта в центре «Лапландия» впервые будет проходить региональный этап Всероссийской научно-технической олимпиады по судомоделированию для младшей группы. Олимпиада, организованная в рамках Всероссийского фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных», проводится Министерством образования и науки Мурманской области.



В состязаниях примут участие школьники 8-15 лет, увлекающиеся судомодельным спортом и научно-техническим творчеством.



Олимпиада проводится в три этапа: теоретическая часть, стендовая оценка и ходовые испытания моделей.



В программу соревнований включены следующие классы: «ЕК - 600» – самоходная модель – копия военного корабля; «ЕН - 600» – самоходная модель – копия гражданского судна; «EL - 600» – самоходная модель подводной лодки. Прохождение дистанции с погружением; «Ф4-A» – модель кораблей и судов с дистанционным управлением; «F3Е» – радиоуправляемая скоростная модель фигурного курса, без ограничения специальной дистанции; «С – 7» – картонные и бумажные модели; «FSR ECO mini – expert» – круговая дистанция.



Начало олимпиады 19 марта в 11.00 в бассейне центра «Лапландия».



Все участники соревнований получат сертификаты, победители и призеры будут награждены дипломами и медалями.



Основные цели и задачи олимпиады - пропаганда, поддержка и развитие судомодельного спорта, научно-технического творчества обучающихся образовательных организаций Мурманской области; выявление и поддержка талантливых обучающихся, сильнейших спортсменов и команд; повышение спортивного мастерства; обмен опытом конструкторской работы; развитие творческих способностей, практических навыков и умений, интереса к углубленному изучению техники детей и молодежи.



/ Министерство образования и науки Мурманской области /



