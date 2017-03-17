Жительница Печенгского района устроилась на военную службу с поддельным дипломом

Любовь Дубова.

Жительницу Печенгского района признали виновной в мошенничестве в крупном размере. Как сообщили в Военном следственном управлении по Северному флоту, женщина, воспользовавшись подложным дипломом о высшем образовании, поступила на службу в в/ч 38643 поселка Спутник.

На основании данного обмана, кандидатура была одобрена аттестационной комиссией и командованием в/части 38643. Северянка поступила на военную службу по контракту с присвоением воинского звания «прапорщик». В результате ей необоснованно было выплачено более 500 тысяч рублей.

Заозерским гарнизонным военным судом женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 руб. Кроме того, судом удовлетворен иск о возмещении оставшейся части причиненного ущерба - более 450 тысяч рублей.





