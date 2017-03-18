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18.03.2017 15:00

В Мурманском областном театре кукол научат собирать уникальный современный конструктор

19 марта в 11.30 и 14.00, перед спектаклем «Секрет планеты Тарий» гости Мурманского областного театра кукол познакомятся с уникальным конструктором «Фанкластик»! Фанкластик – первый в России модульный пластиковый конструктор, созданный по оригинальной̆ технологии пространственной̆ сборки элементов. На мастер-классе вы сможете собрать не просто игрушку, а настоящее произведение искусства!
Мастер-класс по конструированию и моделированию – это 30-минутное занятие, на котором в увлекательной форме дети знакомятся с миром конструирования, получают теоретические знания и практические навыки.
Детский конструктор фанкластик обладает поистине безграничными возможностями, превращая сборку моделей в творческий процесс, развивает воображение ребенка, совершенствует навыки моторики и может использоваться в процессе обучения.
Он не ограничивает фантазии ребенка, позволяя соединения деталей в самых различных вариантах, в результате чего получаются уникальные модели неповторимого дизайна.
Прочность соединения элементов позволяет играть с моделями где угодно, создавать предметы интерьера детских игровых комнат, не опасаясь за их целостность!
Ну а после мастер-класса гостей театра ждет не менее удивительный спектакль «Секрет планеты Тарий».

/Пресс-служба Мурманского областного театра кукол/
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