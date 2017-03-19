19 марта – День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ

Уважаемые работники бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Не будет большим преувеличением, если мы скажем, что сфера бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства является одной из самых чувствительных и важных для каждого жителя нашей страны. Именно она является показателем повседневного благополучия и качества жизни. Это придает особое значение вашей работе и накладывает на вас особую ответственность.

За полвека, что мы официально чествуем работников бытовой и жилищной сферы, многое изменилось в механизмах организации вашей работы. Это привело к настоящему расцвету сферы услуг в обслуживании населения как по количеству предприятий, так и по разнообразию предлагаемого ассортимента. Сегодня это важный сектор экономики страны, создающий рабочие места, исправно пополняющий бюджеты всех уровней. А еще вы создаете красоту, дарите людям счастье и улыбки, делаете нашу жизнь комфортнее и радостнее. Жилищно-коммунальная сфера хоть и не совсем завершила сложный период становления в новых условиях, но уже прочно вмонтирована в российскую экономику и постепенно преодолевает «болезни роста». А самое главное, её основой остаются представители рабочих профессий – слесари, сантехники, дворники и многие другие, кто своим добросовестным трудом обеспечивает тепло, чистоту и уют в наших домах и всегда приходит на помощь в решении любых коммунальных проблем.

Дорогие друзья! Спасибо вам за ваш неустанный труд, за то, что шаг за шагом улучшаете нашу жизнь. От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе, мира и добра вашим семьям!





Губернатор Мурманской области Марина Ковтун



Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой



Федеральный инспектор Андрей Бодягин

по Мурманской области