19 марта – День моряка-подводника

Уважаемые военнослужащие подводных сил!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем моряка-подводника!

Российский подводный флот с момента основания более века назад и до нынешних дней всегда был и остается гордостью страны. Профессия подводника – одна из самых уважаемых в нашем обществе. Ваша готовность выполнять сложнейшие задачи, долгое время находясь в замкнутом пространстве подводной лодки, плывущей в толще океанских вод, неизменно вызывает восхищение.



Вы управляете современными подводными лодками, которые по праву считаются одним из самых совершенных творений человеческого гения. Отличные знания, отработанные навыки, уверенный профессионализм – обязательные качества каждого члена экипажа подводной лодки. А еще – беззаветная любовь к Родине, готовность и умение встать на ее защиту.



В наши дни государство уделяет огромное внимание развитию подводных сил: строятся новые корабли, создается современная береговая инфраструктура, активно решаются социальные вопросы военнослужащих и членов их семей. Такая забота тем более актуальна для Мурманской области, поскольку у нас базируются самые современные подводные корабли России. Эта работа будет продолжаться и впредь.



Дорогие друзья! От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов в вашей сложнейшей и ответственной службе, счастья и добра вашим семьям, и пусть количество всплытий всегда равняется количеству погружений!





Губернатор Мурманской области Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой



Федеральный инспектор Андрей Бодягин

по Мурманской области