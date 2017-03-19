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19.03.2017 10:00

19 марта – День моряка-подводника

Уважаемые военнослужащие подводных сил!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем моряка-подводника!
Российский подводный флот с момента основания более века назад и до нынешних дней всегда был и остается гордостью страны. Профессия подводника – одна из самых уважаемых в нашем обществе. Ваша готовность выполнять сложнейшие задачи, долгое время находясь в замкнутом пространстве подводной лодки, плывущей в толще океанских вод, неизменно вызывает восхищение.

Вы управляете современными подводными лодками, которые по праву считаются одним из самых совершенных творений человеческого гения. Отличные знания, отработанные навыки, уверенный профессионализм – обязательные качества каждого члена экипажа подводной лодки. А еще – беззаветная любовь к Родине, готовность и умение встать на ее защиту.

В наши дни государство уделяет огромное внимание развитию подводных сил: строятся новые корабли, создается современная береговая инфраструктура, активно решаются социальные вопросы военнослужащих и членов их семей. Такая забота тем более актуальна для Мурманской области, поскольку у нас базируются самые современные подводные корабли России. Эта работа будет продолжаться и впредь.

Дорогие друзья! От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов в вашей сложнейшей и ответственной службе, счастья и добра вашим семьям, и пусть количество всплытий всегда равняется количеству погружений!

 
Губернатор Мурманской области                                                         Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы                                     Сергей Дубовой

Федеральный инспектор                                                                      Андрей Бодягин
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