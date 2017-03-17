В Мурманской области утвержден календарный план основных мероприятий, посвященных формированию толерантного отношения к проблемам инвалидов

Утвержден календарный план основных мероприятий, посвященных формированию толерантного отношения населения к проблемам инвалидов, на 2017 год.



В Мурманской области продолжается работа по реализации положений Конвенции о правах инвалидов, согласно которой государства-участники обязуются принимать меры для проведения различных мероприятий, направленных на уважение прав и достоинств инвалидов.



«Несмотря на то что для нашего региона не характерна проблема негативного отношения населения к проблемам инвалидов, на заседании Совета при Губернаторе Мурманской области по делам инвалидов, состоявшемся в декабре прошлого года, было принято решение о подготовке календарного плана мероприятий, направленных на привлечение внимания общества к проблемам инвалидов», - отметил министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.



Календарный план, утвержденный распоряжением губернатора Мурманской области, содержит 47 основных мероприятий – информационно-просветительские кампании, встречи, конференции, семинары, фестивали и др. Он сформирован на основании предложений региональных исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, с обязательным учетом мнения областных общественных организаций инвалидов.



С документом можно ознакомиться на сайте Министерства социального развития Мурманской области / Направления деятельности / Доступная среда / Конвенция ООН о правах инвалидов.





Для справки:

В Мурманской области проживает 31 442 инвалида, в том числе 2 497 детей-инвалидов.





/ Министерство социального развития Мурманской области /



