В Полярном пройдет фестиваль "Люблю папу, маму и хоккей"

Любовь Дубова.

19 марта в городе Полярный состоится семейный хоккейный фестиваль "Люблю папу, маму и хоккей". Он пройдет на корте "Альбатрос" 161 бригады подводных лодок Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Состязания посвящены Дню моряка-подводника.

Начиная с 2013 года подобные фестивали прошли во многих городах России. Благодаря программе развития детского спорта "Добрый лёд".

На торжественной церемонии открытия будут вручены памятные медали от Федерации хоккея России, посвященные 70-летию российского хоккея. Среди награжденных за вклад в развитие этого вида спорта - мурманские хоккейные функционеры, тренеры общественники и военные моряки-подводники.







