В органах прокуратуры Мурманской области пройдет Всероссийский день приема предпринимателей

В целях оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовом вопросам, реализации их права на личное обращение в органы прокуратуры Российской Федерации распоряжением Генерального прокурора Российской Федерации от 03.03.2017 №139/7 первый вторник каждого месяца объявлен Всероссийским днем приема предпринимателей.



В прокуратуре Мурманской области первый прием пройдет 4 апреля текущего года по адресу: г. Мурманск, ул. Коммуны, д. 18 а (с 9.00. до 18.00, перерыв с 13.00.до 14.00) лично, а также в режиме видеосвязи.



С графиком проведения в прокуратуре Мурманской области дня приема предпринимателей на 1-ое полугодие 2017 г. можно ознакомиться на официальном сайте прокуратуры Мурманской области.



В территориальных и специализированных прокуратурах прием предпринимателей будет осуществляться в зданиях прокуратур по месту их нахождения.



Прокуроры ориентированы на максимальное оперативное реагирование на нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности.



/Прокуратура Мурманской области/



