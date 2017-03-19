В областной детско-юношеской библиотеке состоится собрание клуба любителей чтения «Книжные бобры»

19 марта в 16.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, 30, зал новой художественной литературы) состоится собрание клуба любителей чтения «Книжные бобры».



Участники клуба обсудят книги «Голос монстра» Патрика Несса и «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона.



Повесть американского писателя Патрика Несса – мрачная история о важных вещах, взрослении и потерях. Тринадцатилетний Конор вынужден принять известие о скорой смерти матери. Смириться с этим, пережить все ощущения и прийти к пониманию ему помогает монстр из его снов, старое тисовое дерево.



«Остров сокровищ» Роберта Стивенсона повествует о приключениях, поисках сокровищ, столкновении с пиратами и затерянном острове.





/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /