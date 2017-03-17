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17.03.2017 11:55

Сфера культуры приглашает негосударственные организации к оказанию услуг и проведению мероприятий

Под председательством заместителя губернатора Мурманской области Инны Погребняк состоялось очередное заседание Экспертного совета по развитию негосударственного сектора услуг в социальной сфере и сопровождению социальных проектов.

Заседание совета было посвящено привлечению негосударственных организаций в сферу культуры. Во встрече приняли участие представители региональных органов власти, а также коммерческих и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры.

Председатель областного комитета по культуре и искусству Сергей Ершов представил информацию о субсидии социально ориентированным НКО на проведение выездных выставок и реализации «пилотного» проекта «Обеспечение доступа негосударственных организаций (в т.ч. СО НКО) к предоставлению услуг в сфере культуры, финансируемых из бюджетных источников».
 
В 2017 году в рамках «пилотного» проекта планируется разработать и внедрить в практику региональных и муниципальных органов власти механизмы организации и проведения конкурсов по предоставлению субсидий на оказание услуг в сфере культуры и искусства среди государственных и негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных НКО. В качестве «пилотных» территорий определены Мурманск (в части государственных областных учреждений), Апатиты, Кировск и Оленегорск.

В ближайшее время комитет сформирует перечень предложений от негосударственного сектора по видам услуг, мероприятий в сфере культуры, в реализации которых заинтересованы бизнес и НКО. Эти предложения будут учтены при разработке проектов региональных нормативных правовых актов по предоставлению субсидий на конкурсной основе на оказание услуг, проведение мероприятий в сфере культуры.

В дальнейшем опыт «пилотных» муниципалитетов по реализации проекта будет тиражирован по всей территории Мурманской области.


/ Министерство экономического развития Мурманской области /
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