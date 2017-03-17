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17.03.2017 13:25

На дорогах Мурманской области полицейскими за сутки выявлено 361 нарушение ПДД

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек получил травмы.
16 марта примерно в 22 часа 10 минут в Мурманске на переулке Хибинском водитель, управляя автомобилем «Мерседес», допустил наезд на пешехода, который шел вдоль проезжей части по направлению движения транспортных средств. В результате происшествия 54-летняя женщина госпитализирована в медицинское учреждение.
При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 361 нарушение Правил дорожного движения.
20 нарушений допущено пешеходами, 7 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 4 водителя.
Выявлено 7 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 174 нарушения ПДД. 1 водитель был задержан за неуплату административных штрафов.
Всего было оформлено 71 столкновение с материальным ущербом (без пострадавших).
Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.
Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.
Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

/ УГИБДД УМВД России по Мурманской области /

 
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