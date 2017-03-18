В Мурманской области за титул «Звездная барышня» в финале конкурса будут бороться 16 участниц

18 марта в 15.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3) начнется финал областного конкурса среди женщин-военнослужащих, сотрудниц силовых структур и ведомств «Звездные барышни».



В конкурсе принимают участие 16 женщин-военнослужащих, сотрудниц силовых структур и ведомств, включая гражданский персонал, из Мурманска, Североморска, Гаджиево, Полярного, Заозерска, Мончегорска, поселков Сафоново, Спутник и Печенга.



I этап конкурса прошел 6 марта – его участницы преодолели дистанцию 25 метров, продемонстрировали владение огнестрельным оружием и стрельбу из пневматической винтовки, а также выполнили комплекс упражнений под руководством инструктора по фитнесу.



В финале конкурса девушки представят на суд жюри визитные карточки «Будем знакомы», исполнят творческие номера в конкурсе «Минуты славы…», продемонстрируют наряды, изготовленные из подручных материалов, и продефилируют в вечернем туалете.



Все участницы получат дипломы в номинациях конкурса и памятные сувениры. Победительнице будет присвоен титул «Звездная барышня».





/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /



