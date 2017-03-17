Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
17.03.2017 13:40

Вопросы социальной защиты инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов, обсудили участники «круглого стола» в ЗАТО Александровск

Широкий круг социальных вопросов рассмотрели в ЗАТО Александровск участники «круглого стола», модератором которого выступила первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева.

Основные темы – создание безбарьерной среды проживания, предоставление льгот и компенсаций, организация занятости, социального и медицинского обслуживания.

«Вопросы государственной социальной политики в отношении инвалидов в последние годы становится все более актуальным. Прямым доказательством этому являются примеры совершенствования законодательных норм как на федеральном, так и на региональном уровнях, которые направлены, в том числе, на расширение условий получения материальной и социальной поддержки инвалидами и семьями с детьми-инвалидами», - отметила Светлана Юрьевна, открывая встречу.

Среди нововведений федерального законодательства – компенсация отдельным категориям граждан оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Право на эту компенсацию получили инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, граждане, имеющие детей-инвалидов. Также следует отметить увеличение числа направлений, по которым получатели сертификата на федеральный материнский (семейный) капитал могут распоряжаться его средствами. Дополнительно к трем ранее установленным направлениям (улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин) предоставлена возможность приобретения товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Что касается регионального уровня, то с 1 января текущего года вступили в силу изменения условий предоставления материальной помощи инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Установлено новое основание для ее оказания – в связи с затратами на содержание собак-проводников, значительно превышающими государственную компенсацию.

Также расширен перечень граждан, которые пользуются первоочередным правом на адресную государственную социальную помощь, и ситуаций, вызывающих трудное материальное положение. Дополнительное право на данный вид социальной помощи предоставлено беременным женщинам и гражданам, страдающим онкологическими заболеваниями, чья трудная ситуация при низком доходе связана с частыми расходами на проезд по направлению врачей в медицинские организации государственной системы здравоохранения, находящиеся на территории Мурманской области.

В работе «круглого стола» активное участие принял глава администрации муниципального образования ЗАТО Александровск Семен Кауров – он ответил на вопросы, решение которых относится к полномочиям органов местного самоуправления. Большой круг вопросов сняла заместитель начальника Центральной медико-санитарной части № 120 Федерального медико-биологического агентства по детству Софья Нестерова. Интерес участников встречи вызвала информация, представленная начальником Отделения пенсионного фонда в ЗАТО Антониной Быковой и директором центра занятости населения Снежногорска Александром Хвостенко.

Работа в таком формате показала, что социализация людей с ограниченными возможностями здоровья – системная задача. Решить ее можно комплексно, объединяя усилия органов исполнительной власти, местного самоуправления и общественных организаций.

По результатам работы круглого стола были намечены и задачи на перспективу, одна из которых – охват социальными услугами молодых инвалидов.

«Необходимо искать возможности для социализации молодых инвалидов, проживающих в ЗАТО Александровск, в том числе за счет негосударственного сектора», – подчеркнула Светлана Виденеева.


/ Министерство социального развития Мурманской области /
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.24
Евро = 62.49
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.