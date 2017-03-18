«Дикая природа Литвы». Фотовыставка в Мурманском областном краеведческом музее

18 марта 2017 года в 15.00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится торжественное открытие выставки литовского фотографа Ренатаса Якайтиса «Дикая природа Литвы».



Ренатас Якайтис уже более 15 лет фотографирует живую природу Литвы, но за пределами своей страны фотограф пока мало известен. По образованию он эколог, его работа связана с охраной окружающей среды, он сотрудник национального парка «Излучина Немана». Фотография для него уже давно стала не просто хобби, а второй, вернее – третьей профессией, поскольку он еще и орнитолог. Съемке природы фотограф посвящает почти все свое свободное время, для чего много времени проводит в лесу.



Посетители увидят 35 работ фотохудожника. Особый интерес представляют снимки животных, так как Ренатас фотографирует только диких зверей. На открытии выставки выступит ансамбль «Литва» Литовского культурного общества города Мурманска. А также на мероприятии планируется присутствие Генерального консула Литовской республики в Санкт-Петербурге Дайнюса Нумгаудиса.



/Мурманский областной краеведческий музей/