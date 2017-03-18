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18.03.2017 11:00

В Полярных Зорях пройдет областной фестиваль молодёжных и взрослых любительских театров «Театральные подмостки»

18 и 19 марта в городе Полярные Зори на базе городского Дворца культуры (ул. Сивко, 5) состоится областной фестиваль молодежных и взрослых любительских театров «Театральные подмостки – 2017». Организатор фестиваля – областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

В фестивале примут участие молодежные и взрослые театральные коллективы культурно-досуговых учреждений из городов Кировск, Полярный, Гаджиево, Полярные Зори, Мончегорск, Апатиты, Кандалакша и Североморск.

В течение двух дней творческие делегации представят на суд жюри спектакли всех жанров в номинациях «Лучшая режиссура», «Лучшая сценография», «Лучшее музыкальное оформление спектакля», «Лучшие костюмы», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль» и «Лучший актёрский ансамбль». Зрители увидят комедии, водевили, мелодрамы, сказки для взрослых и детей, мюзиклы и литературно-драматические композиции.

По результатам конкурсных выступлений победителям вручаются дипломы I, II, III степени, специальные дипломы, а также Гран-при фестиваля. Члены жюри оценят художественную значимость драматургического материала, целостность, актерское мастерство, воплощенное в образы персонажей, сценичность, режиссерскую разработку драматургического материала и соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей.

Открытие фестиваля «Театральные подмостки» состоится 18 марта в 11.00, торжественное закрытие фестиваля и награждение победителей пройдет на сцене Дворца культуры города Полярные Зори 19 марта в 19.00.


/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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