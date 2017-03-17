Заместитель губернатора Григорий Стратий принял участие во встрече руководства Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району с представителями крупных объединений рыбопромышленников Северного бассейна.



Участники обсудили результаты осуществления функции государственного контроля в сфере охраны морских биологических ресурсов подразделениями Пограничного управления, нарушения законодательства в сфере рыболовства, выявленные в 2016 году, основные причины и условия, способствующие совершению правонарушений юридическими лицами при осуществлении деятельности по добыче водных биоресурсов, а также ответили на вопросы рыбопромышленников.





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