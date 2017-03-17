Пожарно-спасательные подразделения области ликвидировали пожар в Мурманске

17 марта 2017 года в 03 часа 40 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании автомобиля по адресу: г. Мурманск, ул. Аскольдовцев, д. 26/2. В результате пожара автомобиль выгорел полностью. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение (9 человек личного состава и 2 единицы техники). Причины пожара устанавливаются.



Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»



(Фото из архива)



/Главное управление МЧС России по Мурманской области/



