Состоится выезд Мобильной приемной прокурора Мурманской области в город Апатиты

В целях повышения эффективности работы по восстановлению нарушенных прав граждан приказом прокурора Мурманской области организована Мобильная приемная прокурора области.



27 марта 2017 года прокуратурой области будет осуществлен выезд Мобильной приемной в город Апатиты, в ходе которого личный прием граждан проведет прокурор области Василий Щербаков. Работа Мобильной приемной пройдет в помещении прокуратуры города Апатиты с 11 до 13 часов (г. Апатиты, Фестивальная, д.17)



При обращении рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для оперативного рассмотрения. Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность.



Дополнительная информация и предварительная запись на приём осуществляется в прокуратуре г. Апатиты с 20.03.2017 по 23.03.3017 в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00) по телефону 8 (81555) 6-25-39).





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