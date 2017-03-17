«Создание условий для обеспечения безопасности школьников в туристских походах, экспедициях, соревнованиях». Областной семинар для педагогов дополнительного образования

В соответствии с Комплексом мер, направленных на развитие детского туризма в Мурманской области, на 2016-2018 годы, утверждённым приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 11.03.2016 № 431, 20 марта 2017 года в 11.00 в учреждении состоится областной семинар «Создание условий для обеспечения безопасности школьников в туристских походах, экспедициях, соревнованиях». В рамках семинара предполагается проведение стажерской площадки для педагогов дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности, по программе повышения квалификации ГАУДПО МО «Институт развития образования».





/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/