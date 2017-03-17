Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
17.03.2017 13:55

«Создание условий для обеспечения безопасности школьников в туристских походах, экспедициях, соревнованиях». Областной семинар для педагогов дополнительного образования

В соответствии с Комплексом мер, направленных на развитие детского туризма в Мурманской области, на 2016-2018 годы, утверждённым приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 11.03.2016 № 431, 20 марта 2017 года в 11.00 в учреждении состоится областной семинар «Создание условий для обеспечения безопасности школьников в туристских походах, экспедициях, соревнованиях».  В рамках семинара предполагается проведение стажерской площадки для педагогов дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности, по программе повышения квалификации ГАУДПО МО «Институт развития образования».


/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.24
Евро = 62.49
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.