Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
17.03.2017 11:10

В Заполярье пройдут областные соревнования обучающихся по спортивному ориентированию на лыжах

В соответствии с Планом областных мероприятий Министерства образования и науки Мурманской области на 2017 год, утверждённым приказом Министерства образования и науки от 01.02.2017 № 151, и в целях  привлечения молодёжи и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом и пропаганды спортивного ориентирования среди обучающихся Мурманской области учреждением 25-26 марта 2017 года в лесном массиве в районе озера Окунёвого проводятся областные соревнования обучающихся по спортивному ориентированию на лыжах.

Соревнования проводятся в дисциплинах ««лыжная гонка - маркированная трасса», «лыжная гонка - классика» по следующим возрастным группам:

    М 12, Ж 12, мальчики, девочки 11 – 12 лет (2006 – 2005 годов рождения);
    М 14, Ж 14, мальчики, девочки 13 – 14 лет (2004 – 2003 годов рождения);
    М 17, Ж 17, юноши, девушки 15 – 17 лет (2002 – 2000 годов рождения).


/ ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия" /
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.24
Евро = 62.49
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.