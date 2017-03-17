В Заполярье пройдут областные соревнования обучающихся по спортивному ориентированию на лыжах

В соответствии с Планом областных мероприятий Министерства образования и науки Мурманской области на 2017 год, утверждённым приказом Министерства образования и науки от 01.02.2017 № 151, и в целях привлечения молодёжи и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом и пропаганды спортивного ориентирования среди обучающихся Мурманской области учреждением 25-26 марта 2017 года в лесном массиве в районе озера Окунёвого проводятся областные соревнования обучающихся по спортивному ориентированию на лыжах.



Соревнования проводятся в дисциплинах ««лыжная гонка - маркированная трасса», «лыжная гонка - классика» по следующим возрастным группам:



М 12, Ж 12, мальчики, девочки 11 – 12 лет (2006 – 2005 годов рождения);

М 14, Ж 14, мальчики, девочки 13 – 14 лет (2004 – 2003 годов рождения);

М 17, Ж 17, юноши, девушки 15 – 17 лет (2002 – 2000 годов рождения).





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