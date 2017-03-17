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17.03.2017 10:55

Новости УФССП России по Мурманской области. После оплаты алиментов должник получил новые права

В отделе судебных приставов Ленинского округа г. Мурманска на исполнении находится исполнительное производство о взыскании алиментов с жителя областного центра. Мужчина задолжал своему ребенку 66 тысяч рублей.
Должник не работал, состоял в Центре занятости населения, получал пособие по безработице, откуда производились удержания алиментов.     Центр занятости населения направил мужчину на курсы повышения квалификации для получения права управления автотранспортных средством категории «С».     При этом у должника была договоренность с одной из организаций о трудоустройстве после получения прав.
Из-за задолженности судебным приставом было вынесено постановление о временном ограничении на пользование должником специальным правом управления автотранспортным средством и направлено в ГИБДД для исполнения.
В связи с наложенным ограничением специального права, организация, в которой проходил курсы должник на категорию «С», отказывалась производить его обучение.
Неоднократно должник являлся на прием к судебному приставу и начальнику отдела, просил снять имеющееся ограничение. Должнику было разъяснено, что снятие ограничения возможно только в случаях погашения задолженности по алиментам, уменьшения задолженности не более 10 тысяч рублей либо предоставления справки с места работы, непосредственно связанной с управлением автомашины.
Задолженность была погашена. Постановление о временном ограничении  на пользование должником специальным правом управления автотранспортным средством отменено.


/Пресс-служба УФССП России по Мурманской области /
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