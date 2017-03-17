В VIII зимней Спартакиаде учащихся России мурманчанин Никита Абозовик взял "золото"

VIII зимняя Спартакиада учащихся России стала «золотой» для спортсмена ГАУМО «МОСШОР» Абозовика Никиты.



13-14 марта 2017 г. в городе Уфа, республика Башкортостан, состоялся III финальный этап Спартакиады по виду спорта сноуборд.



Мурманскую область представлял лучший сноубордист региона Абозовик Никита.



В дисциплине слоуп-стайл он стал 9-м. А в любимом «биг-эйре» завоевал заслуженную победу и право присвоения спортивного звания: кандидат в мастера спорта!!!



Наши искренние поздравления!!!



Администрация ГАУМО «МОСШОР» выражает отдельную благодарность папе Никиты Владимиру Геннадьевичу Абозовику за активную помощь в подготовке к соревнованиям!





/ Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области /