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17.03.2017 10:25

В VIII зимней Спартакиаде учащихся России мурманчанин Никита Абозовик взял "золото"

VIII зимняя Спартакиада учащихся России  стала «золотой» для спортсмена ГАУМО «МОСШОР» Абозовика Никиты.

13-14 марта 2017 г. в городе Уфа, республика Башкортостан, состоялся III финальный этап Спартакиады по виду спорта сноуборд.

Мурманскую область представлял лучший сноубордист региона Абозовик Никита.

В дисциплине слоуп-стайл он стал 9-м. А в любимом «биг-эйре» завоевал заслуженную победу и право присвоения спортивного звания: кандидат в мастера спорта!!!

Наши искренние поздравления!!!

Администрация ГАУМО «МОСШОР» выражает отдельную благодарность папе Никиты Владимиру Геннадьевичу Абозовику за активную помощь в подготовке к соревнованиям!


/ Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области /
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