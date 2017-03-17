В Мурманской области продолжается реализация программы обучения начинающих волонтеров

В семинаре-тренинге приняли участие волонтёры общественных объединений ЗАТО п. Видяево.

Аспекты добровольческого труда, особенности организации добровольческих акций, условия получения Личной книжки волонтера и возможности автоматизированной информационной системы "Молодежь России" - эти и другие вопросы на семинаре с участниками обсуждали члены регионального координационного совета по развитию добровольческого движения в молодежной среде и участники Добровольческого движения Мурманской области «ЗОВ» (Зона Особого Внимания).



Уже на следующей неделе семинары с начинающими добровольцами пройдут в Оленегорске и Апатитах.



Организатор семинаров - Региональный центр по патриотическому воспитанию и подготовке молодежи к военной службе.



/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /