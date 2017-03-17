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17.03.2017 10:40

В Мурманской области продолжается реализация программы обучения начинающих волонтеров

В семинаре-тренинге приняли участие волонтёры общественных объединений ЗАТО п. Видяево.
Аспекты добровольческого труда, особенности организации добровольческих акций, условия получения Личной книжки волонтера и возможности автоматизированной информационной системы "Молодежь России" - эти и другие вопросы на семинаре с участниками обсуждали члены регионального координационного совета по развитию добровольческого движения в молодежной среде и участники Добровольческого движения Мурманской области «ЗОВ» (Зона Особого Внимания).

Уже на следующей неделе семинары с начинающими добровольцами пройдут в Оленегорске и Апатитах.

Организатор семинаров - Региональный центр по патриотическому воспитанию и подготовке молодежи к военной службе.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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