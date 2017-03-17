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17.03.2017 09:18

В сельских школах Мурманской области продолжают обновлять спортивные площадки

Любовь Дубова.

В сельских школах Заполярья  продолжат обновлять спортплощадки. В плане на этот год - шесть учреждений образования. В рамках партийного проекта "Единой России" "Детский спорт" - залы или открытые плоскостные сооружения для занятий физкультурой появятся в Лувеньге, Варзуге, Алакуртти и других населенных пунктах региона. Необходимые соглашения будут подписаны с муниципалитетами в ближайшее время. Работы по реконструкции и ремонту спортсооружений должны начаться в июне. На создание спортивных объектов в сельской местности выделено 16,2 миллиона рублей.
Начальник отдела целевых программ и ресурсного обеспечения министерства образования и науки Мурманской области Роман Хацевич: "В17 году мы закроем проблему ремонта спортзалов в сельских школах. И, кроме того, мы охватим на 100 процентов открытые плоскостные сооружения. Я считаю, это один из важнейших показателей того, что программа работает достаточно эффективно".
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