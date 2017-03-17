В Мурманском арктическом государственном университете стартовал очередной этап акции "Сосед мудрого возраста"

Елена Ямаш.

"Сосед мудрого возраста". В Мурманском арктическом госуниверситете стартовал очередной этап акции - в рамках партийного проекта "Старшее поколение". Занятия в компьютерных классах. Дважды в неделю. Программа индивидуальная. Бабушек и дедушек учат работе с Интернетом, электронной почтой, обязательно - порталом госуслуг, открывают мир социальных сетей. Примечательно, что желающих освоить компьютер с каждым разом - всё больше. За четыре года - обучение прошли уже 200 с лишним человек.

Председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья (фракция "Единая Россия") Надежда Максимова: "Здорово, что этот проект живет, что этот проект поддерживает университет, предоставляя нам эти замечательные технические условия и очень хорошая идея, когда совсем юные граждане - студенты этого университета учат своих бабушек общаться с совершенно новыми для них техническими средствами".





