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17.03.2017 09:10

В Мурманском арктическом государственном университете стартовал очередной этап акции "Сосед мудрого возраста"

Елена Ямаш.

"Сосед мудрого возраста". В Мурманском арктическом госуниверситете стартовал очередной этап акции - в рамках партийного проекта "Старшее поколение". Занятия в компьютерных классах. Дважды в неделю. Программа индивидуальная. Бабушек и дедушек учат работе с Интернетом, электронной почтой, обязательно - порталом госуслуг, открывают мир социальных сетей. Примечательно, что желающих освоить компьютер с каждым разом - всё больше. За четыре года - обучение прошли уже 200 с лишним человек.
Председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья (фракция "Единая Россия") Надежда Максимова: "Здорово, что этот проект живет, что этот проект поддерживает университет, предоставляя нам эти замечательные технические условия и очень хорошая идея, когда совсем юные граждане - студенты этого университета учат своих бабушек общаться с совершенно новыми для них техническими средствами".
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