Делегация Мурманской области приняла участие в пятом российско-китайском туристском форуме

Елена Сивонен.

И заняла второе место - как перспективное направление для гостей из Поднебесной. Интерес к Кольскому Заполярью со стороны китайцев растет. Доказательство тому - цифры. Четыре года назад - 167 туристов, в прошлом - больше 6 тысяч. Главный бренд, который привлекает, - северное сияние. Поймать его у нас можно с сентября и, как минимум, по март - включительно. Сейчас упор - на развитие, так называемого, "белого", то есть зимнего, туризма. В программе - посещение саамской общины, "Снежной деревни" в Кировске.







