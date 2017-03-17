Перечень услуг МФЦ Александровска расширяется

Анастасия Русинова.

Многофункциональные центры расширяют границы. Теперь и жители Александровска могут получить еще больше услуг. МФЦ берут на себя спектр вопросов, за решением которых раньше люди шли в Пенсионный фонд. Речь, например, о выдаче регионального маткапитала или удостоверения многодетной семье. Прежде чем приступить к работе с населением по новым направлениям, специалисты прошли обучение. На сегодня в многофункциональных центрах ЗАТО оказывают уже почти 200 социально-значимых услуг.

Директор МФЦ ЗАТО Александровск Татьяна Ковалева: "С 29-го марта планируется введение ещё трёх услуг, также по линии министерства социального развития, и касаются они предоставления ежемесячных выплат и пособий на детей, семьям и так далее".







