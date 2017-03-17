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17.03.2017 08:46

Мурманск присоединился к Всероссийской акции "Письмо Победы". В ее рамках учащиеся образовательных учреждений пишут письма героям

Любовь Дубова.

Послания в прошлое - в благодарность за настоящее. В мурманской школе №38 урок мужества. Дети читают "Письма Победы". Трогательные слова - прабабушкам и прадедушкам - участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Короткие истории с одинаковым концом - "Спасибо за мирное небо над головой!". Проект "Письмо Победы" стартовал по всей стране в феврале. Ребята изучают семейные архивы, собирают материалы, участвуют в классных часах. Письма, подготовленные юными мурманчанами, в итоге - объединят в большую электронную книгу.
Ученица школы № 38 г. Мурманска Елизавета Мишина: "Я писала про свою прабабушку Санжаровскую Прасковью Филипповну, она была связной в партизанском отряде. - Сложно было написать такое письмо? - Нет. Потому что я участвовала в первом классе в такой же акции, мне помогли выбрать слова и составить это письмо".
Ученица школы № 38 г. Мурманска Алена Щетинина: "О своем дедушке, его зовут Черток Иван Алексеевич, он был на войне, у него был орден Красной Звезды. И когда немецкий снайпер стрельнул, только из-за ордена он выжил. Попал в орден".
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