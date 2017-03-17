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17.03.2017 08:38

В Заполярье участились случаи травматизма детей

Любовь Дубова.

Случаев детского травматизма в Заполярье стало больше. Двадцать восемь произошли в развлекательных центрах, на уличных игровых площадках. Шестеро маленьких северян пострадали в детских садах и школах. Это статистика прошлого года. Официальная - регионального следственного комитета. Как показывают проверки, чаще всего травмы происходят по неосторожности. Предупредить детей, рассказать о правилах безопасности - задача родителей.
Педагог-психолог "Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" г. Мурманска Ольга Матвеева: "Правила поведения, они есть везде. Есть в школе, дома на улице, на площадке. Опять же, нужно не просто говорить: "Это правила, это надо, это вот так". Очень важно объяснить - почему".
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