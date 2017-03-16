В Мурманской области состоялось командно-штабное учение "Арсенал-2017"

Алексей Елкин.

"Арсенал-2017"! Сегодня командно-штабное учение провели в Мурманской области. Цель - отработка навыков противодействия террористам. Участвовали подразделения силовых и правоохранительных структур, военные, медики и представители гражданских ведомств на территории ЗАТО Заозерск. По легенде, террористы совершили взрыв в районе госпиталя и захватили заложников. Преступников обезвредили. Уже в развитии ситуации, один из условных преступников сообщил о нахождении в регионе еще одной террористической группы для нападений на отделение "СевРАО" в Губе Андреевой и военные объекты. Злоумышленников обнаружили и нейтрализовали. По оценке руководителя учебной операции, все подразделения с поставленными задачами справились.







