Cаами и коми-ижемцы Мурманской области примут участие в VIII съезде коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на Ямале

Елена Ямаш.

На следующей неделе на Ямале пройдет VIII съезд коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. В представительном форуме примут участие саами и коми-ижемцы Мурманской области.

Съезды коренных народов проходят раз в 4 года и собирают представителей общественных движений из десятков регионов России, а также представителей ООН, Арктического совета и арктических аборигенных организаций зарубежных стран, ученых и экспертов, представителей бизнеса.

Руководитель ГОБУ "Мурманский центр коренных малочисленных народов Севера" Надежда Чупрова: "Нам интересно услышать мнение других регионов, поделиться своим опытом в сфере законодательной базы, сохранения традиций и культуры коренных народов".

Съезд объединит 41 коренной малочисленный народ Севера, Сибири и Дальнего Востока. Сотни участников. Десятки вопросов для обсуждения. Место проживания может быть разным, а вот проблемы - общие.

Председатель Саамского собрания Мурманской области Андрей Агеев: "Проблемы сохранения традиционных видов хозяйствования, сохранения языка, здравоохранения - они все имеют общие пути решения".

От Мурманской области в Салехард поедут 6 делегатов - представители саамского совета, общественных организаций и общин. Помимо вопросов сохранения языка, культурного наследия и традиционных промыслов, будут обсуждать и проблемы экологии и соседства с крупными промышленными компаниями.

Руководитель Ассоциации Кольских саамов Елена Яковлева: "Осваиваются северные территории и, конечно, это влияет на развитие коренных малочисленных народов. Это и загрязнение, и всевозможные другие ущербы, нанесенные промышленными компаниями".

По данным последней переписи, в Заполярье проживают 1599 саамов - всего две десятые процента от общего населения региона. 35 общин. Развивают охоту, рыболовство, оленеводство, туризм. Среди них есть и те, кто занимается "непрофильными" для коренного народа видами деятельности. Александр Гаран два года назад решил заняться пчеловодством. Прошлым летом впервые получил мед. В открытии своего дела очень помогли областные субсидии.

Представитель саамской общины Александр Гаран: "Опыты были в сталинское время еще. Пчел завозили для того, чтобы опылять теплицы - огурцы, помидоры. Ну и попробовали разводить пчел для производства меда. Это меня вдохновило, конечно, и я попробовал".

В прошлом году из областного бюджета было выделено почти два с половиной миллиона рублей. Их в равной мере распределили между всеми 16 общинами, подавшими заявки на такую помощь. Предусмотрены субсидии и в 2017.







