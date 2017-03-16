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16.03.2017 18:45

Под воздействием сильных душевных страданий. После ссоры с любимой кировчанин пошел... угонять автомобиль

Андрей Зайцев.

Уехать от проблем. Под воздействием сильных душевных страданий. После ссоры с любимой молодой человек отправился не куда-нибудь, а угонять автомобиль. Видимо, так хотел успокоить нервы, но вместо этого получил настоящую головную боль. В поисках средства передвижения от стресса ранее несудимый кировчании поочередно дергал ручки машин.
Начальник штаба межмуниципального отдела МВД "Апатитский" Алексей Мартынов:"Наугад дёрнул ручку машины, дверь открылась, он попытался завести данный автомобиль, замыкая провода, как это делают в кино, но поскольку не имел ни технических навыков, ни опыта в таких действиях, не смог завести автомобиль".
Следы страданий несчастного на своем автомобиле владелец обнаружил утром. Подозреваемого (воспитанника одного из апатитских колледжей) задержали, и он уже признал свою вину. Возбуждено уголовное дело. Теперь юноше грозит наказание.
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