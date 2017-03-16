Под воздействием сильных душевных страданий. После ссоры с любимой кировчанин пошел... угонять автомобиль

Андрей Зайцев.

Уехать от проблем. Под воздействием сильных душевных страданий. После ссоры с любимой молодой человек отправился не куда-нибудь, а угонять автомобиль. Видимо, так хотел успокоить нервы, но вместо этого получил настоящую головную боль. В поисках средства передвижения от стресса ранее несудимый кировчании поочередно дергал ручки машин.

Начальник штаба межмуниципального отдела МВД "Апатитский" Алексей Мартынов:"Наугад дёрнул ручку машины, дверь открылась, он попытался завести данный автомобиль, замыкая провода, как это делают в кино, но поскольку не имел ни технических навыков, ни опыта в таких действиях, не смог завести автомобиль".

Следы страданий несчастного на своем автомобиле владелец обнаружил утром. Подозреваемого (воспитанника одного из апатитских колледжей) задержали, и он уже признал свою вину. Возбуждено уголовное дело. Теперь юноше грозит наказание.





