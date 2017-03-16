Татьяна Нестерова.

Снежная зима оставила весне "богатое наследство". В Мурманске продолжается круглосуточная работа по уборке улиц города. Проезжую часть дорог и тротуары убирают с помощью техники, остановки и лестницы вручную. Задача номер один - подготовить системы водоотвода и сооружений инженерной защиты для пропуска паводковых вод.

Директор ММБУ "Управление дорожного хозяйства" Станислав Ланин: "В преддверии паводкового периода основной задачей предприятия является освободить лотки, чтобы обеспечить водопропускную систему в нормальном рабочем состоянии. Сейчас рабочие заняты для выполнения данного задания. Лестницы, которые на 90 процентов находятся в нормальном состоянии. То, что не доработано, мы сейчас дорабатываем".

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в половодье в Мурманске создана специальная комиссия. На опасных участках водопропускной системы и гидротехнических сооружениях будет обеспечен круглосуточный контроль за уровнем воды.







