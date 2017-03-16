Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
16.03.2017 18:25

В Мурманске продолжается круглосуточная работа по уборке улиц города

Татьяна Нестерова.

Снежная зима оставила весне "богатое наследство". В Мурманске продолжается круглосуточная работа по уборке улиц города. Проезжую часть дорог и тротуары убирают с помощью техники, остановки и лестницы вручную. Задача номер один - подготовить системы водоотвода и сооружений инженерной защиты для пропуска паводковых вод.
Директор ММБУ "Управление дорожного хозяйства" Станислав Ланин: "В преддверии паводкового периода основной задачей предприятия является освободить лотки, чтобы обеспечить водопропускную систему в нормальном рабочем состоянии. Сейчас рабочие заняты для выполнения данного задания. Лестницы, которые на 90 процентов находятся в нормальном состоянии. То, что не доработано, мы сейчас дорабатываем".
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в половодье в Мурманске создана специальная комиссия. На опасных участках водопропускной системы и гидротехнических сооружениях будет обеспечен круглосуточный контроль за уровнем воды.
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.11
Евро = 62.84
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.