В МАГУ торжественно вручены дипломы участникам российско-норвежской программы "Границеведение: опыт практического знания"

Елена Белкина.

Сегодня в Мурманском арктическом государственном университете торжественно вручены дипломы выпускникам-магистрам, участникам российско-норвежской программы "Границеведение: опыт практического знания". В Заполярье это первый опыт такой формы академического приграничного сотрудничества. 3,5 года уникальный проект реализуют МАГУ и Северный университет норвежского города Буде.

Профессор кафедры культурологии, философии культуры и эстетики СПбГУ, доктор философских наук Надежда Голик: "Я получила колоссальное удовольствие, читая лекции, выступая в этой программе. Я считаю, что это какая-то фантастическая программа. Когда я узнала, даже не поверила - норвежцы, мурманский университет, Кант, Бахтин. Для нас это некие классические фигуры, а тут целая программа".





