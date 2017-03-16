124 страницы дневника Карла Августа Лотта легли в основу документального фильма о событиях столетней давности. Съемочная группа из Германии работает в Кандалакше

Светлана Деменева.

Кино и немцы. Съемочная группа из Германии, представляющая телеканал МДР, снимает в Кандалакше документальный фильм о строительстве железной дороги в 1915 году. В основе ленты - воспоминания немецкого военнопленного Первой мировой войны Карла Августа Лотта. Небольшую тетрадку с записями, разбирая старые вещи, обнаружил его внук Петер Лотт. События того времени его дед скрупулезно, с немецкой педантичностью, фиксировал в своем дневнике. 124 страницы воспоминаний пылились на чердаке. Дети военнопленного знали о непростой судьбе отца, но практически не интересовались жизнью в России. А вот внук решил покопаться в истории и приехал в Кандалакшу.

Внук военнопленного Карла Лотта Петер Лотт: "Когда я все это прочел - был очень удивлен, просто в шоке про все эти тяготы, про всю эту жизнь. Все эти детали, подробности - кровь взыграла, я должен все это узнать. Хочу своим детям передать как можно больше информации - поэтому я здесь, чтобы больше узнать и чтобы узнали дети. Скрывать уже ничего не будут".

В Кандалакше участник Первой мировой войны Карл Август Лотт попал 14 августа 1915 года. В музейных архивах сохранилось фото, на котором запечатлен этот момент. К пристани прибыл пароход с военнопленными. Среди сотен усталых лиц непросто разглядеть и найти Карла. Но его внук, Петер Лотт, вооружившись лупой смог сравнить снимки. Карл Август Лотт один из 50 тысяч немецких и австрийских солдат, которые строили Мурманскую железную дорогу. Более тысячи километров пути были уложены за полтора года.









