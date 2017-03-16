Коллективы Дворца культуры и народного творчества имени Кирова успешно выступили на международном конкурсе «Звездная волна»

В Мурманске подвели итоги международного конкурса искусств и творчества «Звездная волна».



Участники со всей Мурманской области представили на суд жюри творческие номера в номинациях «Вокальное творчество», «Молодые композиторы и барды», «Танцевальное творчество», «Инструментальное исполнительство», «Цирковое искусство» и «Театральное творчество» в разных возрастных категориях.



В конкурсе приняли участие творческие коллективы областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.



По итогам конкурса заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Сполохи» был удостоен высшей награды гран-при, а в номинации «Народный танец» - трех дипломов лауреата I степени в возрастных категориях «11-13 лет», «14-16 лет» и «17-23лет».



Обладателем гран-при, дипломов лауреата I степени в номинации «Детский танец» в возрастной категории «6-7 лет» и в номинации «Народный стилизованный танец» в возрастной категории «11-13 лет» стал заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Радость».



Коллективы областного Дворца представили членам жюри не только танцевальные, но и вокальные номера. Так, народному самодеятельному коллективу фольклорному ансамблю «Беломорье» вручили диплом лауреата I степени в номинации «Фольклор» в возрастной категории «от 24 лет и старше», а народный самодеятельный коллектив студию эстрадной песни «Вернисаж» наградили сразу двумя дипломами лауреата I степени в номинации «Эстрадный вокал» в возрастной категории «17-23 лет».



/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /