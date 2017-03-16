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16.03.2017 17:55

Продолжается прием заявок на участие в профильных сменах Русского географического общества в детских центрах «Орленок» и «Океан»

К участию в конкурсе приглашаются ребята 10-17 лет, интересующиеся географией, участники различных проектов и экспедиций, победители конкурсов и олимпиад по географии, экологии, этнографии, краеведению и другим предметам.

В программе профильных смен – встречи с известными путешественниками, географами, учеными, фотографами дикой природы и журналистами. Юные исследователи станут участниками научно-познавательных квестов, понаблюдают за состоянием окружающей среды, изучат основы туризма и краеведения.

В частности, в программе смены «Мир открытий» в «Орленке» – посещение гидрометеорологического техникума в Туапсе, занятия на скалодроме и в веревочном парке. А в «Океане» ребята смогут посетить подводную лодку-музей и остров Русский.

Для того чтобы принять участие в первом этапе конкурсного отбора, необходимо подготовить портфолио.

Сроки проведения профильных смен:

«Орлёнок»: 30/31 мая – 19/20 июня 2017 года (заявки принимаются с 27 февраля по 9 апреля 2017 года включительно);

«Океан»: 24 июня – 14 июля 2017 года (заявки принимаются с 27 февраля по 9 апреля 2017 года включительно);

Подробная информация размещена на сайте Русского географического общества.

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