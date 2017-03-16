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16.03.2017 16:10

В Мурманском региональном инновационном бизнес-инкубаторе состоится бесплатный мастер-класс «Харизматичный оратор: искусство влияния»

21 марта в 18.30 в Мурманском региональном инновационном бизнес-инкубаторе состоится бесплатный мастер-класс «Харизматичный оратор: искусство влияния».

Вся наша жизнь связана с общением — так устроен мир людей, поэтому наибольших успехов в личной жизни, учебе, работе, бизнесе и политике достигает тот, кто умеет хорошо говорить. Речь человека является его визитной карточкой.

Мастер-класс предназначен для собственников бизнеса, политиков, топ-менеджеров, специалистов по развитию, менеджеров по персоналу, PR-менеджеров, менеджеров по продажам – тех, кто хочет эффективно влиять на слушателей, уверенно доносить свою мысль, эффективно продвигать свое дело и продвигаться по карьерной лестнице; чтобы, в итоге, быстрее и вернее достигать своих жизненных целей.

Вам именно сюда, если:

в профессиональной сфере вам приходится:

Продавать с помощью презентаций свои идеи, услуги, товары…

Проводить совещания, планерки, ежеквартальные отчеты…

Выступать на конференциях, ТВ, радио…

в личной жизни вы хотели бы:

Легко завязывать светскую беседу с людьми, с которыми хочется познакомиться

Быть интересным собеседником, способным поддержать разговор на любую тему…

Становиться душой любой компании, рассказывая шутки, анекдоты, истории...

На мастер-классе Вы узнаете:
- ложные убеждения по поводу профессиональных ораторов;
-  какова цель оратора во время выступления;
-  основные инструменты ораторского мастерства;
- вы узнаете о силе взгляда, ораторской позе и принципах жестикуляции;
- секрет природы волнения и способы его преодоления;
- ответ на вопрос, что все таки правит миром коммуникаций;
- Вы узнаете, откуда берутся неудобные вопросы и как на них реагировать;
- как развивать навык публичной речи.

Мастер-класс ведет: Груздева Ольга Викторовна, директор Мурманской Школы Ораторского Мастерства, тренер-лицензиат «Университета Риторики и Ораторского мастерства», сертифицированный тренер Поволжской Школы Ораторского Мастерства, кандидат философских наук, автор монографии и  25 научных публикаций. Опыт работы в журналистской деятельности, учителем в школе и преподавателем в вузах (РГСУ, МАЭиУ), опыт выступлений на конференциях разного уровня, 12-тилетний опыт написания дипломов и бизнес-планов на заказ, опыт организации мероприятий интеллектуального плана.

На сегодняшний день ведущий тренингов: «Ораторское мастерство», «Мастерство переговоров», «Речевая самооборона», «Речевые стратегии продвижения бизнеса», «Искусство самопрезентации», Спикер «под ключ».

Место проведения: г. Мурманск ул. Подстаницкого дом 1, 2 этаж

Время проведения: 21.03.2017 в 18.30

Регистрация по ссылке http://mribi.timepad.ru/event/461625/
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СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
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