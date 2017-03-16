Официальный старт 83 традиционному Празднику Севера и 57 Празднику Севера учащихся будет дан уже 17 марта

В пятницу 17 марта 83 традиционному Празднику Севера и 57 Празднику Севера учащихся будет дан официальный старт. Церемония торжественного открытия в этот раз состоится на площади Пять Углов Мурманска.

В 18.00 заработает уличная торговля. В 20.00 начнется церемония открытия, которую продолжит праздничный концерт. Во время красочного театрализованного представления будет поднят флаг и зажжен огонь Полярной Олимпиады.

В рамках Праздника Севера пройдут соревнования по конькобежному спорту, биатлону, зимнему виндсёрфингу и сноукайтингу, хоккею, горнолыжному спорту, лыжным гонкам и гонкам на оленьих упряжках. За награды поборются участники из разных уголков России, а также стран Скандинавии и ближнего зарубежья.



/ПРЕСС-СЛУЖБА ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА/



