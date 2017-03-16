Короткое замыкание: пожара можно избежать

Электричество является источником энергии, и приносит пользу до тех пор, пока не выйдет из-под контроля. По статистике на втором месте по количеству стоят возгорания вызванные нарушениями правил эксплуатации и монтажа электросети и электрооборудования, пожары по причине короткого замыкания и перегрузки электросети.



Причин возникновения короткого замыкания несколько. Это низкое качество изоляции, неправильный монтаж электропроводки, плохой контакт в соединениях проводки и электроприборов.



Еще одна причина - перегрев и разрушение изоляции из-за пользования электроприборами, потребляющими большой ток, при плохом состоянии электропроводки.



Чтобы избежать перегрузки, необходимо подключать такое количество электроприборов, чтобы их общая мощность не превышала расчетной мощности каждой линии электросети.



Также для обеспечения пожарной безопасности на вводе электросети в квартиру или дом в распределительных щитках следует устанавливать автоматические предохранители, которые смогут отключить сеть в случае возникновения перегрузки.



Однако бывает, что предохранитель отключается несколько раз подряд. В такой ситуации необходимо отключить энергоемкие приборы, из-за которых происходит перегрузка сети, подождать несколько минут и включить предохранитель.



Если предохранитель продолжает отключаться - это тревожный сигнал: необходимо срочно проверить электропроводку, электрооборудование, обнаружить возможные неполадки в сети, электроприборах.



В случае возникновения короткого замыкания процесс отключения предохранителя происходит очень быстро, а потому называется «отсечка». В случае включения предохранителя на поврежденную сеть он снова отключится.



Чтобы избежать короткого замыкания следует соблюдать определенные правила:



Не использовать старые провода с несоответствующей изоляцией.



Быть внимательным при проведении электромонтажных работ. Не сверлить, не штробить, не резать стены в тех местах, где проложен силовой кабель.



Снимать изоляцию при монтаже крайне аккуратно, не резать провод ножом вдоль жил.



Следить за тем, чтобы сеть была отключена при работах с ней. На щитке необходимо вывешивать табличку (объявление) «Идут работы, электричество не включать» или оставить дежурить человека.



Устанавливать защитные устройства отключения – автоматические выключатели, устройства защитного отключения, дифавтоматы.



Регулярно следить за состоянием электрических точек – розеток и выключателей. При необходимости сразу их заменять.



Не эксплуатировать поврежденные электроприборы.



При монтаже проводки не вести провода одним большим пучком, лучше пустить их параллельно рядом или использовать специальные короба.



Выполнение этих несложных правил позволит существенно сократить риск возникновения короткого замыкания. Однако в случае возникновения пожара самое главное - не паниковать!



Избежать опасности легче, если действовать спокойно и разумно.



Если вы понимаете, что не можете самостоятельно справиться с огнем, немедленно сообщите о возникновении пожара с мобильного телефона по номеру единой службы спасения «112».



/МЧС России по Мурманской области/





