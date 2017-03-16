Прокуратурой Первомайского округа Мурманска выявлены нарушения законодательства о защите прав юридических лиц и ИП при осуществлении госконтроля

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска в рамках осуществления надзорной деятельности проведена проверка соблюдения законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в деятельности Отдела надзорной деятельности города Мурманска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области.



По результатам проведенной прокурорской проверки в деятельности указанного органа государственного пожарного надзора выявлены нарушения положений Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также требований, установленных Административным регламентом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденных приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.11.2016 № 644.



В связи с выявленными нарушениями прокуратурой округа в адрес начальника Отдела надзорной деятельности города Мурманска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области 15 марта 2017 года внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.



Рассмотрение представления находится на контроле в прокуратуре округа. Надзор за исполнением законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля является одним из приоритетных направлений надзорной деятельности прокуратуры округа.



/Прокуратура Мурманской области/





