Остановка разрешена. Предприняты первые шаги по выполнению поручения губернатора Марины Ковтун об организации безопасного движения транспорта на привокзальной площади международного аэропорта "Мурманск"

Предприняты первые шаги по выполнению поручения губернатора Марины Ковтун об организации безопасного движения транспорта на привокзальной площади международного аэропорта "Мурманск" и созданию комфортных условий для жителей и гостей города-героя Мурманск, пользующихся услугами главной воздушной гавани Заполярья.



Ранее на заседании аэропортовой комиссии по авиационной безопасности Кольского района было принято решение об обеспечении кратковременной остановки автомобилей в зоне безопасности для посадки или высадки пассажиров, а также о приведении площади, прилегающей к зданию аэропорта, в надлежащий вид.



16 марта прошло рабочее выездное совещание комиссии с участием первого заместителя губернатора Мурманской области Алексея Тюкавина, главы администрации Кольского района Александра Лихолата, генерального директора аэропорта Андрея Осипова и заместителя начальника ОГИБДД ОМВД РФ по Кольскому району Евгения Конюкова. Собравшиеся осмотрели привокзальную площадь и сделали вывод: все договорённости, принятые на аэропортовой комиссии по авиационной безопасности, выполнены. ,



Схема движения будет работать так: общественный транспорт с 16 марта возобновил движение по десятилетиями выработанному маршруту, производя посадку и высадку пассажиров на автобусной остановке, а не у центрального входа в аэропорт. Для частных автомобилей слева от проезжей части предусмотрена площадка для кратковременной остановки, связанной с посадкой или высадкой пассажиров. На днях эта площадка была тщательно расчищена от снега.



Служба авиационной безопасности аэропорта напоминает: площадка предназначена для кратковременной остановки, а не для стоянки, и предупреждает автовладельцев, что брошенные на этой площадке автомобили будут эвакуированы на штрафную стоянку.



Как отметили представители отдела ГИБДД, предстоит ещё дополнительная работа по приведению знаков в соответствие с обустройством территории, но на выработанную схему движения это не повлияет.



/Администрация Кольского района/