Полицейские Заполярья продолжают регистрировать факты Интернет-мошенничеств

В отдел полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску обратилась жительница областного центра 1973 года рождения с заявлением о мошенничестве. Потерпевшая рассказала полицейским, что еще в феврале текущего года нашла в социальной сети объявление о поставке цветов со ссылкой на известный сайт по продаже цветов. Неизвестный в ходе переписки убедил жительницу Мурманска перевести на его расчетный счет более 11 тысяч рублей в качестве предоплаты. После успешно проведенной банковской операции связь с «поставщиком» цветов прервалась, а оплаченный товар заказчица так и не получила.



Жительница Первомайского округа 1987 года рождения обратилась в полицию за помощью, также став жертвой виртуального обмана. Потерпевшая в социальной сети нашла объявление о продаже одежды, цена и характеристики товара ее устровили. Связавшись с автором объявления, жительница Мурманска узнала, что за заказанную одежду необходима предоплата. Потерпевшая перевела неизвестной около 7 тысяч рублей на ее банковский счет, после чего связь с «продавцом одежды» прервалась. Не получив желанный товар, мурманчанка отправилась в полицию писать заявление.



Жительница г. Гаджиево заказала в сети Интернет дорогостоящий телефон последней модели за 45 тысяч рублей, которые она в качестве предоплаты перевела на банковский счет неизвестного. После денежного перевода интернет-переписка с продавцом дорогого гаджета прервалась, а обещанный товар в адрес северянки так и не поступил.



По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. Стоит отметить, что все потерпевшие знали о схемах виртуального обмана, однако все равно перевели предоплату мошенникам.







/ Пресс-служба УМВД России по Мурманской области /