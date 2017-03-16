Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
16.03.2017 17:00

Полицейские Заполярья продолжают регистрировать факты Интернет-мошенничеств

В отдел полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску обратилась жительница областного центра 1973 года рождения с заявлением о мошенничестве. Потерпевшая рассказала полицейским, что еще в феврале текущего года нашла в социальной сети объявление о поставке цветов со ссылкой на известный сайт по продаже цветов. Неизвестный в ходе переписки убедил жительницу Мурманска перевести на его расчетный счет более 11 тысяч рублей в качестве предоплаты. После успешно проведенной банковской операции связь с «поставщиком» цветов прервалась, а оплаченный товар заказчица так и не получила.

Жительница Первомайского округа 1987 года рождения обратилась в полицию за помощью, также став жертвой виртуального обмана. Потерпевшая в социальной сети нашла объявление о продаже одежды, цена и характеристики товара ее устровили. Связавшись с автором объявления, жительница Мурманска узнала, что за заказанную одежду необходима предоплата. Потерпевшая перевела неизвестной около 7 тысяч рублей на ее банковский счет, после чего связь с «продавцом одежды» прервалась. Не получив желанный товар, мурманчанка отправилась в полицию писать заявление.

Жительница  г. Гаджиево заказала в сети Интернет дорогостоящий телефон последней модели за 45 тысяч рублей, которые она в качестве предоплаты перевела на банковский счет неизвестного. После денежного перевода интернет-переписка с продавцом дорогого гаджета прервалась, а обещанный товар в адрес северянки так и не поступил.

По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. Стоит отметить, что все потерпевшие знали о схемах виртуального обмана, однако все равно перевели предоплату мошенникам.

 

/ Пресс-служба УМВД России по Мурманской области /
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.11
Евро = 62.84
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.